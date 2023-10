information fournie par So Foot • 13/10/2023 à 13:00

La série d’invincibilité record d’Emiliano Martínez avec l’Argentine

Ah Dibu.

Voilà qui va rappeler de douloureux souvenirs à tous les Français. Suite à la victoire de l’Argentine face au Paraguay dans le cadre des éliminatoires à la Coupe du monde 2026 (1-0), Emiliano Martínez a battu le record d’invincibilité pour un gardien avec l’équipe nationale d’Argentine. Le portier d’Aston Villa n’a plus encaissé un but depuis 622 minutes. Cela fait pratiquement sept matchs complets sans encaisser de but. Une statistique qui contraste avec sa situation en club, puisqu’en championnat il a encaissé douze buts en huit matchs avec Aston Villa depuis le début de la saison.…

CD pour SOFOOT.com