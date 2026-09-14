La série cauchemardesque de Gauthier Hein en Ligue 1

Vous avez dit malédiction ? L’ailier de l’OGC Nice Gauthier Hein , arrivé cet été en provenance du FC Metz, connaît une très mauvaise série en Ligue 1. Le natif de Thionville n’a plus gagné en championnat depuis le 9 novembre 2025 et un succès… face à Nice.

Une rencontre au cours de laquelle le joueur de 30 ans avait inscrit un penalty . Dix mois plus tard, l’ancien Auxerrois aura eu le temps de descendre en Ligue 2 avec le club grenat et signer à l’OGC Nice sans que cette malédiction ne prenne fin. Titulaire lors de 3 des 4 premières rencontres des Aiglons en Ligue 1, Hein n’est pour l’instant jamais parvenu à se montrer décisif dans le sillage du début de saison difficile de son club.…

MB pour SOFOOT.com