information fournie par So Foot • 18/09/2023 à 17:22

La Serie A lance un concours pour devenir footballeur

Le rêve italien.

« Oyez, oyez ! Vous êtes un jeune footballeur (talentueux) d’Arabie saoudite, d’Égypte, des Émirats arabes unis et du Maroc, vous pensez avoir le cran pour devenir joueur professionnel en Italie, cette offre est faite pour vous. » La phrase semble tout droit sortie d’une annonce LinkedIn pas ultra-fiable, mais ressemble finalement à ce que propose la Serie A pour sa prochaine vague de recrutement entre l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient. En collaboration avec Image Nation Abu Dhabi, compagnie de production cinématographique, les dirigeants du football italien vont en effet lancer une nouvelle émission de téléréalité intitulée The Italian Dream . Elle suivra, durant trois mois, un « groupe ambitieux » , composé des jeunes joueurs des quatre pays cités.…

EL pour SOFOOT.com