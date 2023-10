La Serie A championne du jeu dans les pieds, le Mexique à l’abordage

Vous l’attendiez avec impatience, la voici.

La 88 e lettre du rapport mensuel de l’Observatoire du football (CIES) est tombée, en ce lundi matin. Cette fois, l’organisme s’est penché sur le jeu en profondeur et le jeu dans les pieds, en comparant 27 championnats dans le monde. Selon cette étude, c’est la Liga MX du Mexique qui joue le plus en profondeur avec 74,9% de passes effectuées en profondeur. Elle devance la Super League suisse et la Primera Division argentine. Parmi les championnats majeurs, c’est la Liga qui domine avec 73,3% de jeu dans la profondeur, devant la Premier League (71,8%), la Ligue 1 (71%), la Bundesliga (70,7%) et la Serie A (69%).…

AHD pour SOFOOT.com