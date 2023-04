La Serie A célèbre le parcours européen des clubs italiens en une vidéo

La commedia dell’arte .

En Italie, on sait fêter le parcours en Coupe d’Europe de ses représentants. Au cours d’une saison 2022-2023 où le Napoli, l’AC Milan, l’Inter, la Juventus, l’AS Roma et la Fiorentina sont encore en vie dans les compétitions européennes début avril, le pays de la Botte est la nation la plus représentée avant le lancement des quarts de finale des trois compétitions. Pour l’occasion, la Serie A a publié ce mardi matin une vidéo où Fabio Capello, vainqueur de la C1 en tant que coach avec les Rossoneri en 1994, Fabio Cannavaro, vainqueur de la C3 en 1999 avec Parme, et Luca Toni apparaissent dans un théâtre, face à un écran diffusant des images des six équipes italiennes encore en lice.…

MLM pour SOFOOT.com