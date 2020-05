Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Serie A bientôt de retour ! Reuters • 29/05/2020 à 15:26









par Matthieu Cointe (iDalgo) Il ne manque plus la France. Après le retour de la Bundesliga et l'annonce de la reprise en Espagne, Portugal et Angleterre, l'Italie emboîte le pas. La Fédération, la Ligue et le gouvernement se sont accordés jeudi pour fixer une date de reprise du championnat, interrompu depuis le 9 mars par l'épidémie de coronavirus. La Serie A fera son grand retour le samedi 20 juin avec la 27ème journée du championnat. Au classement, la Juventus est en tête avec un petit point devant la Lazio. Mais le football devrait reprendre plus tôt en Italie. Les demi-finales retour de la Coupe, Naples - Inter et Juventus - Milan AC, se joueront le 13 juin. La finale est prévue pour le 17 juin.

