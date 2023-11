information fournie par So Foot • 19/11/2023 à 16:54

La Serbie rejoint la Hongrie à l’Euro 2024, pas le Monténégro

La Serbie après la Hongrie, et c’est tout sauf une surprise.

Alors que la deuxième (leader) était déjà qualifiée pour l’Euro 2024, la première a officiellement composté son billet pour l’Allemagne ce dimanche. Car dans ce groupe I un peu fou, les Aigles ont concédé le nul contre la Bulgarie (dernière de la poule, et éliminée depuis longtemps) à l’occasion de l’ultime journée des qualifications. Si Veljkovic a cru libérer les siens dès le quart d’heure de jeu d’un coup de casque au rebond d’une barre transversale, Les Lions ont su exploiter le stress du camp d’en face pour tout renverser en seconde période : après avoir touché les montants, Rusev et Despodov ont tour à tour profité de l’apathie défensive et des erreurs adverses.…

FC pour SOFOOT.com