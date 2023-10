information fournie par So Foot • 17/10/2023 à 23:29

La Serbie et la Slovénie font le travail, le Danemark s’en sort difficilement

Cette avant-dernière trêve des qualifications pour l’Euro a vu les favoris se faire bousculer, mais se rapprocher de leur objectif.

Au National Stadium de Ta’Qali, l’Ukraine a assuré devant Malte (1-3) pour chiper la deuxième place du groupe C à l’Italie, avant la dernière journée de novembre. Les Ukrainiens ont pourtant eu chaud, après le face-à-face bien conclu de Paul Mbong pour les hôtes (1-0, 12 e ). Il a alors fallu attendre les erreurs adverses afin de revenir à la marque, d’abord sur une glissade de Ryan Camenzuli, auteur d’un but contre son camp (1-1, 38 e ), puis un penalty préalablement obtenu par Mykhaïlo Mudryk et transformé par Artem Dovbyk (1-2, 43 e ). Le même Mudryk a scellé le résultat avec une très belle frappe lointaine (1-3, 85 e ). Le 20 novembre prochain donc : Ukraine-Italie.…

