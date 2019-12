De « Pokémon » à la GameBuino, de « Star Wars » à « Micro Mages », nos conseils pour choisir le bon cadeau vidéoludique sans vous tromper.

« - Oh ! Une serpillière ! C'est formidable, Thérèse, je suis ravi !

- Non, Pierre, c'est un gilet.

- Ah oui ! Ah bah bien sûr, c'est un gilet : il y a des trous plus grands pour les bras. Alors... Je suis ravi, Thérèse. Je suis... Vraiment je suis ravi ! »

Si Le père Noël est une ordure s'était déroulé en 2019, Anémone aurait peut-être offert un jeu vidéo raté, comme, par exemple, Fort Boyard sur console. Heureusement, vous n'êtes pas dans Le père Noël est une ordure. Et vous pouvez faire un meilleur choix. Voici notre guide.

Pour les enfants

Ce ne sont pas les moins connus, mais ce sont des valeurs sûres. Pokémon Epée & Bouclier (Switch) sont les derniers épisodes en date de la célèbre série de petits monstres à capturer, et sont toujours aussi prenants. On recommandera également le délicieux Luigi's Mansion 3, hommage à SOS Fantômes et Scooby-Doo, vivant, mignon et jouable à deux, pour des moments partagés. Super Mario Maker 2 (Switch) est le jeu à mettre entre toutes les mains des petits malins qui veulent s'initier à la création de jeu vidéo, créer des niveaux loufoques, rigolos ou sadiques, ou juste faire mumuse avec un logiciel qui sait être à la fois ludique, convivial et accessible.

Pour les fous d'adrénaline

Star Wars Jedi : Fallen Order (PC, PS4, XBO), dont l'action se déroule entre les épisodes III et IV, pioche dans ce qui s'est fait de meilleur en jeu d'action ces dernières années (Uncharted, Dark Souls) pour offrir une expérience ludique et intense. Dans un genre plus expérimental, on conseillera Control (PC, PS4, XBO), jeu d'action à l'univers minimaliste glacial, aux pouvoirs de télékinésie exaltants. La référence absolue cette année s'appelle toutefois Sekiro : Shadows Die Twice (PC, PS4, XBO), redoutable jeu de combat et d'aventure dans un univers japonais médiéval fantastique fascinant, mais qui ne pardonne aucune erreur.

