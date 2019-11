La sélection Foodwatch d'«arnaques» de Noël

C'est un calendrier de l'Avent atypique -- rebaptisé pour l'occasion « calendrier du vent » -- que l'association Foodwatch s'apprête à dévoiler. Chaque jour de décembre, du 1er jusqu'à Noël, elle lèvera le voile sur son site Internet sur une « sélection fine d'arnaques » en 2019.1- La confiture de figue Labeyrie La confiture est 1,45 € le petit pot de 55 g./Labeyrie Premier exemple de ces 24 produits « chic » et surtout trop chers : la confiture de figue Labeyrie, vendue 1,45 € le tout petit pot de 55 g dans un Carrefour parisien au rayon des foies gras, soit 26 € du kilo ! « C'est une confiture classique, 50 % de figues, 50 % de sucre, il est juste écrit dessus confiture de figue pour foie gras et sa petite taille fait penser à un produit de luxe », tacle Camille Dorioz, directeur de campagne de l'association, qui a déniché une confiture marque distributeur Carrefour également composée à 50 % de figues et 50 % de sucre au rayon... des confitures, à moins de 3 € le kilo, soit près de dix fois moins cher ! « Si la confiture Labeyrie était vendue au rayon confitures, elle n'aurait aucune chance car les clients regardent les prix au kilo », conclut Camille Dorioz, qui salue « le sens du marketing de la marque ».Sollicitée par nos soins, Labeyrie signale qu'il « s'agit d'une confiture haut de gamme, fabriquée par un petit artisan du Sud-Ouest référent depuis plus de 50 ans ». « Nous n'utilisons que des figues violettes (50 % de la recette) plus onéreuses que les figues vertes et du sucre 100 % sucre de canne. Deux ingrédients plus coûteux car de meilleure qualité. Enfin, notre confiture est produite en France, ce qui a également une incidence sur le prix », précise Labeyrie, ajoutant que le format petit pot évite le gaspillage.2- Les perles d'œufs « Arënkha » La boîte de 55 g vendue 5,99 € dans un Leclerc./DR Il y a ces petites perles noires, qui font penser à des œufs de ...