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La sélection congolaise devra rester isolée avant la Coupe du monde
information fournie par So Foot 23/05/2026 à 10:26

La sélection congolaise devra rester isolée avant la Coupe du monde

La sélection congolaise devra rester isolée avant la Coupe du monde

Entrez sans frapper ? Plutôt le contraire. Pour les joueurs de la République du Congo, le mode Coupe du monde est déjà activé. Et pour cause, en raison de l’épidémie d’Ebola qui ressurgit avec fracas en RDC, le patron de l’équipe de la Maison Blanche chargée de la Coupe du monde Andrew Giuliani a décrété que les Léopards doivent « maintenir l’intégrité de leur bulle pendant 21 jours avant de pouvoir venir à Houston le 11 juin ».

Covid style

Concrètement, cela signifie que les joueurs de Sébastien Desabre, dont la participation au tournoi a été confirmée, doivent se placer à l’isolement dès ce vendredi. Et si le sélectionneur intègre l’un ou l’autre nom à son groupe entre temps, ceux-ci devront se confiner dans une bulle séparée : « Si […] l’une de ces personnes devient symptomatique, elle fait courir le risque à toute l’équipe de ne pas pouvoir participer à cette Coupe du monde » , justifie Andrew Giuliani.…

JD pour SOFOOT.com

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