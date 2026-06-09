La sélection anglaise touchée par un tremblement de terre

Décidément, les Anglais ne sont pas vernis lors de leur prépa. Après une fusillade près de leur camp de base ce dimanche, un tremblement de terre de magnitude 6,1 a frappé, ce lundi, le large de la côte ouest cubaine, provoquant des secousses jusqu’à Orlando, en Floride.

Les Three Lions se trouvaient justement dans la région lorsque les tremblements ont commencé à se faire ressentir. En effet, les hommes de Thomas Tuchel sont actuellement en train de préparer leur répétition générale face au Costa Rica, en amical, mercredi soir.…

EM pour SOFOOT.com