La sécurité, obsession des chaînes d'info

C'est jour de grève massive et pour les chaînes d'info en continu, c'est pain bénit. Editions spéciales pour tout le monde et dispositif bien rôdé, que ce soit sur BFM-TV, CNews, LCI ou Franceinfo : des reporters devant des gares désertes, aux arrêts de bus, aux péages d'autoroutes, dans les cortèges des manifestants, parfois à moto. Des écrans divisés en deux, trois ou quatre permettent ainsi de suivre des manifs tout en écoutant un intervenant. Et des invités, nombreux, qui vont venir s'enguirlander avec les consultants et autres « experts », habitués des plateaux. Du classique, finalement, pour un 5 décembre 2019 qui n'est pas censé l'être.

Le déroulé de la journée sur les antennes de BFM-TV, CNews, LCI ou Franceinfo n'est donc pas surprenant. Des témoignages recueillis au petit matin auprès de gens en route tant bien que mal vers le boulot aux discours des syndicalistes et responsables politiques, chacun joue sa partition. En cette journée aussi grise que froide, la première bonne nouvelle, martelée partout, vient de la région parisienne : circulation beaucoup plus fluide que d'habitude ! Plus intéressant, la différence de ton employé selon les chaînes. Electrique et bordélique chez Pascal Praud sur CNews dès le matin, plus posé sur BFM-TV et LCI.

L'ombre redoutée des black blocs

Les titres des bandeaux qui défilent en disent aussi beaucoup sur l'inclinaison des chaînes : « Faut-il supprimer les régimes spéciaux ? », « Manifs : la violence, une fatalité ? », « La réforme ou le chaos ? » Et très vite, au-delà des débats sur le bien-fondé éventuel de la réforme des retraites, de ses gagnants et perdants, des méthodes prévues pour la mettre en œuvre et du calendrier toujours aussi flou, un thème revient en boucle : la sécurité. Comme si l'ombre tant redoutée des black blocs planait déjà, alors que les cortèges de manifestants à Marseille, Nantes, Rennes ou Lille n'ont pas encore débuté.

