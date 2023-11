« La sécurité est l’affaire de tous » : Labrune prend la parole après les incidents de l’Olympico

Le président de la Ligue aura mis quatre jours à s’exprimer, mais il a fini par le faire.

Silencieux depuis les incidents qui ont émaillé l’avant match de Marseille-Lyon dimanche dernier, et alors qu’un certain mutisme a été reproché à la LFP depuis dimanche, Vincent Labrune, a tenu à mettre les choses au clair, à l’issue de la réunion de la commission des compétitions qui s’est tenu ce jeudi. « Autant, je peux reconnaître que le premier communiqué de dimanche soir était un peu trop factuel et laconique. Autant, à l’inverse, le directeur général Arnaud Rouger a fait une condamnation ferme et une mise au point très claire autour de ces événements dramatiques dès le lendemain. […] Q uand le Directeur Général de la LFP s’exprime, c’est la LFP qui s’exprime dans son ensemble. »…

JF pour SOFOOT.com