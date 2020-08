La sécurité au menu du séminaire gouvernemental le 9 septembre

Les questions de "l'ordre républicain" et de "sécurité et justice" figurent parmi les "priorités" du gouvernement et seront au menu de son séminaire de rentrée qui se tiendra le 9 septembre, a annoncé mercredi Gabriel Attal.

Au cours du conseil des ministres, Emmanuel Macron "a été très clair sur le fait que ce sujet figurait en priorité à l'ordre du jour du séminaire gouvernemental", a précisé le porte-parole du gouvernement.

L'exécutif doit faire face aux critiques de l'opposition sur "l'impuissance" de l'Etat face aux actes de violences, comme les incidents ayant éclaté à Paris dimanche en marge de la finale de la Ligue des Champions entre le PSG et le Bayern Munich à Lisbonne.

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a dénoncé des "débordements inadmissibles" provoqués par des "petits groupes violents, fauteurs de troubles".

Le Premier ministre, Jean Castex, a estimé mercredi sur France Inter que le service public de la justice fonctionnait "insuffisamment bien", après des mois de juillet et août "pas satisfaisants" en matière de sécurité.

M. Attal a précisé que le séminaire de rentrée évoquerait notamment la "lutte contre les séparatismes", un sujet relancé par M. Macron en début d'année puis mis en sommeil avec la crise du Covid-19.

La "poursuite de la transformation de notre modèle social", les suites à donner à la Convention citoyenne pour le climat et l'organisation du calendrier parlementaire seront également au menu de la réunion, qui rassemblera l'ensemble du gouvernement, selon le porte-parole.