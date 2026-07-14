La Scaloneta est-elle à bout de souffle ?

Faute de sang neuf, la France de 2002, l’Ajax des années 70 et même le Barça de Guardiola ont fini par s'essouffler et s'éteindre plus ou moins abruptement. Avec la moyenne d'âge la plus élevée parmi les équipes encore en lice dans ce Mondial (au départ, il y en avait seulement six au-dessus), l’Argentine est confrontée à une potentielle fin de cycle. Lionel Scaloni continue pourtant de faire confiance à ses cadres, quitte à tomber avec eux.

Les entraîneurs restés dans la postérité sont relativement nombreux, ceux à avoir leur nom gravé dans le marbre beaucoup moins. Il y a bien Guardiola et sa Pep Team barcelonaise, mais Rinus Michels, Johan Cruyff, Sir Alex Ferguson ou José Mourinho n’ont pas réussi à passer au-delà de leur équipe au point d’en devenir le patronyme. Phil Jackson, Steve Hansen ou Daniel Costantini ont beau avoir révolutionné leur sport respectif, on retient davantage Michael Jordan, Dan Carter et Jackson Richardson.

La Scaloneta est un groupe d’amis qui représente la famille et le pays tout entier d’une manière unique et incomparable.…

Propos de Guido Gonzalez recueillis par EL.

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com