La Sampdoria renverse Parme par Matthieu Cointe (iDalgo) Dernière ligne droite en Serie A. À 5 journées de la fin, la Sampdoria s'est imposée à Parme pour leur 34ème match de la saison (2-3). Gervinho avait pourtant ouvert le score pour les locaux du jour avant que Bartosz Bereszynski n'inscrive un but contre son camp. La tendance s'est inversée en seconde période avec des réalisations de Chabot, Quagliarella et Bonazzoli, qui ont permis à leur équipe de passer devant. La Sampdoria enchaîne un quatrième succès de rang alors que Parme n'a plus gagné depuis 8 rencontres en championnat. Au classement, le club de Gênes est passé devant son adversaire du jour et pointe à la 13ème place. Les deux équipes sont quasiment assurées de se maintenir.

