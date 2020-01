La saline royale d'Arc-et-Senans a rendez-vous avec sa moitié

Parfois, les projets d'architecte mettent un peu de temps pour se concrétiser. Claude-Nicolas Ledoux, l'un des plus grands architectes français du XVIIIe siècle, aura attendu près de 250 ans pour voir l'une de ses plus belles réalisations, la saline royale d'Arc-et-Senans (Doubs) devenir enfin un cercle complet.La saline, inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco, constitue, actuellement, un demi-cercle de splendides bâtiments qui abritaient l'activité de séchage du sel arrivé en saumure de Salins-les-Bains (Jura) par une canalisation en bois de 21 km. L'activité a cessé en 1895.Dès l'origine, le projet de Claude-Nicolas Ledoux, qui imaginait ici une société utopique, et aussi un peu concentrationnaire, était de créer un cercle complet de bâtiments entourant la maison du directeur et son symbolique œil-de-bœuf supposé observer tout. Trop coûteux, le projet se limita finalement à un demi-cercle.Un demi-cercle végétalÀ l'initiative du Département du Doubs, propriétaire des lieux, le cercle complet va, enfin, être réalisé. Le début du chantier est prévu en cette année 2020. Pas question cependant de construire en dur les bâtiments manquants dessinés par Ledoux sur les quinze hectares disponibles.Le deuxième demi-cercle sera végétal. « C'est une poursuite de notre travail engagé à la saline qui organise, chaque année, un festival des jardins, explique Hubert Tassy, directeur du site. Il s'agit aussi d'une création du XXIe siècle, en lien avec le XVIIIe siècle, qui veut répondre à sa façon aux exigences environnementales de notre époque. »Dix-neuf cabinets d'architectes et de paysagistes ont proposé des projets pour réaliser ce cercle complet. Finalement, c'est le cabinet Mayot et Toussaint, paysagistes concepteurs installés à Dijon, qui a été choisi.Avec l'aide d'un philosophe« Ce n'est pas tous les jours que l'on vous propose de créer sur un monument Unesco, généralement il ...