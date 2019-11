La salade en trois déclinaisons : la recette de Thomas Grunberg

En entrée, en dessert ou entre deux plats, il n'existe pas de moment propice pour déguster la salade au cours du repas. Ces recettes permettent d'essayer les trois !

Pour 4 personnes.

Salade verte à l'ail

1 laitue feuille de chêne rouge1 gousse d'ail2 c. à s. de vinaigre de vin rouge5 c. à s. d'huile d'olive bien verteSel et poivre noir

Effeuiller, laver et essorer la salade. Ecraser l'ail en purée en frottant la gousse sur les dents d'une fourchette ou un gratte-gingembre (pas de presse-ail). Dans le fond du saladier, mélanger l'ail et le vinaigre. Attendre deux minutes, puis ajouter le sel, l'huile et le poivre. Poser les feuilles de salade dessus, et remuer juste avant de servir.

Salade d'hiver

1/2 radicchio rouge et 1/2 radicchio précoceQuelques feuilles de persil frais50 g de parmesan finement râpé6 c. à s. d'huile de tournesol5 c. à s. de vinaigre de cidreSel et poivre noir fumé

Effeuiller, laver et essorer les salades. Dans un bol, mélanger le vinaigre et le parmesan, ajouter l'huile, le poivre et un peu de sel. La texture doit être celle d'une crème (si besoin, ajouter du parmesan). Dans un grand saladier, mélanger les feuilles de radicchio avec la sauce et parsemer de feuilles de persil ciselées.

Salade d'herbes

2 poignées de feuilles de roquette5 branches de menthe fraîche5 branches de coriandre fraîche5 branches de persil plat1 cébette2 artichauts poivrade1,5 citronHuile d'olive extra viergeSel et poivre

Laver et essorer la roquette et les herbes. Effeuiller grossièrement les aromates, tailler la cébette dans la longueur. Préparer les artichauts : retirer les feuilles extérieures, couper la pointe supérieure, parer puis tailler en tranches fines. Réserver les lamelles d'artichauts dans un bol d'eau citronnée (pour éviter l'oxydation). Dans un saladier, mélanger la salade, les herbes, la cébette et les artichauts bien égouttés. Ajouter l'huile, le jus d'un citron entier, sel et poivre.

