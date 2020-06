Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La saison d'IndyCar peut démarrer Reuters • 05/06/2020 à 16:11









par Matthieu Cointe (iDalgo) La saison d'IndyCar débute cette semaine ! Trois mois après le "faux départ" causé par l'épidémie de coronavirus, la saison 2020 du championnat de course automobile sera de retour samedi 6 juin, au Texas. Le Grand Prix de Forth Worth, qui se déroulera à huis clos, sera la première course du calendrier, réduit à 14 épreuves à cause de la crise sanitaire. Vainqueur des 500 miles d'Indianapolis l'année passée, Simon Pagenaud sera l'un des favoris de la compétition. Le Français a pour ambition de réitérer l'exploit de 2016 et d'aller chercher un deuxième titre aux États-Unis. Champion en 2019, Josef Newgarden sera le principal rival de Pagenaud. Cette année, les pilotes devront s'adapter à un nouvel élément sur leur monoplace avec l'Aeroscreen, une protection vitrée autour du cockpit, dont le poids est assez conséquent. Les qualifications du premier Grand Prix de la saison seront à suivre samedi, à partir de 23 heures en France.

