La Saint Felix

La France a Kylian Mbappé, l'Italie a Moise Kean, l'Angleterre a Jadon Sancho et le Portugal a João Félix. Un attaquant de 19 ans qui s'est imposé au Benfica en enchaînant les prestations de classe, avant de signer à l'été 2019 pour 126 millions d'euros à l'Atlético de Madrid. Retour sur une ascension éclair.

Recalé par Porto, recueilli par Benfica

"Pour son âge, il avait une qualité supérieure

25 août 2018. Mené par le Sporting Portugal, le Benfica Lisbonne est en plein doute. C'est le moment que choisit Rui Vitória, alors coach du SLB, pour lancer pour la première fois à l'Estádio da Luz un gamin de 18 ans qui répond au doux nom de João Félix. La suite est déjà entrée dans la légende. Trouvé dans le couloir droit, Rafa Silva accélère et centre pour la tête de... João Félix, qui arrache l'égalisation pour les. Il devient ainsi le plus jeune buteur lors d'un derby de Lisbonne. "", avouait après la rencontre le héros du soir. Devant son écran de télévision, Jorge Pinto da Costa, le président du FC Porto, avait, lui, probablement la tête des mauvais jours. Peut-être parce qu'il y a quelques années encore, le nouveau prodige du football portugais lui appartenait.Retour en 2008. João Félix n'a alors que neuf ans et éclabousse déjà de son talent le club d'Os Pestinhas, tout proche de Viseu, sa ville natale. Onze ans plus tard, son ancien coéquipier Jorge Maneira n'a pas oublié les prouesses du jeune João : "