Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Ryder Cup reportée à 2021 Reuters • 08/07/2020 à 19:15









La Ryder Cup reportée à 2021 par Florian Burgaud (iDalgo) Après l'Euro et la Copa America de football et les Jeux Olympiques de Tokyo, c'est la Ryder Cup de golf qui est aujourd'hui reportée d'un an. La 43e édition du célèbre affrontement entre Américains et Européens se tiendra du 21 au 26 septembre 2021 à Whistling Straits dans le Wisconsin. Cette décision implique un déplacement de la Ryder Cup les années impaires, comme à sa création. Lors de la dernière édition, l'Europe s'était imposée au Golf national de Saint-Quentin-en-Yvelines grâce à un immense Francesco Molinari, victorieux de ses cinq rencontres.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.