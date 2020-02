Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Russie soutient la baisse de production proposée par un panel de l'Opep+ Reuters • 07/02/2020 à 06:57









LA RUSSIE SOUTIENT LA BAISSE DE PRODUCTION PROPOSÉE PAR UN PANEL DE L'OPEP+ MEXICO (Reuters) - Le ministre russe des Affaires étrangères a déclaré jeudi que la Russie soutenait la recommandation faite plus tôt par un comité technique de l'Opep+ de réduire provisoirement de 600.000 barils par jour (bpj) la production de pétrole de l'organisation en réponse à l'impact du coronavirus sur la demande en énergie. S'exprimant lors d'une conférence de presse à Mexico, Sergueï Lavrov a indiqué que le président russe Vladimir Poutine s'était entretenu avec l'Arabie saoudite du nouveau virus coronarien 2019-nCoV qui s'est propagé en Chine et dans le monde. "Nous soutenons l'idée" du Comité conjoint technique (JTC), a-t-il dit. "Bien sûr que (le coronavirus de Wuhan) aura des conséquences sur le marché pétrolier". Le JTC est un organe non-décisionnaire qui conseille l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés (Opep+). (Marianna Parraga; version française Jean Terzian)

