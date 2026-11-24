La Russie prévoit de déployer une arme nucléaire dans l'espace, selon la presse, l'Otan se dit prête à défendre ses membres

Ces informations "montrent jusqu'où la Russie est manifestement prête à aller dans l'escalade", a déploré le chancelier allemand.

Mark Rutte à Berlin, en Allemagne, le 19 novembre 2026. ( AFP / KENZO TRIBOUILLARD )

La Russie prévoit de déployer dans l'espace un satellite Spoutnik-S équipé d'une tête nucléaire, selon des médias allemands affirmant se baser sur des informations de l'armée et des services secrets allemands. Interrogé à ce propos le secrétaire général de l'Otan a promis lundi 23 novembre de garantir la sécurité de ses membres jusque dans l'espace.

"Je peux vous assurer que nous veillerons toujours à défendre chaque centimètre du territoire de l'OTAN , et cela inclut le fait de garantir notre sécurité dans le domaine spatial", a déclaré le secrétaire général de l'Otan, Mark Rutte. Il était interrogé lors d'une conférence de presse à Berlin sur des révélations des radios et télévisions régionales allemands WDR et NDR et du quotidien Süddeutsche Zeitung .

Selon ces médias, affirmant se fonder sur des informations de l'armée et des services secrets allemands, la Bundeswehr et le BND, la Russie prévoit d'envoyer dans les prochaines semaines dans l'espace le satellite Spoutnik-S équipé d' une tête nucléaire pouvant être utilisée pour détruire d'autres satellites et affecter les capacités de communication par satellite ainsi que les systèmes de navigation et d'observation terrestre.

Également questionné sur cet article pendant la conférence de presse aux côtés de Mark Rutte, le chancelier allemand a déclaré : "Les informations selon lesquelles la Russie prévoit également d'armer l'espace avec des armes nucléaires ne sont pas nouvelles, mais elles n'en sont pas moins choquantes".

"Escalade"

"Elles montrent jusqu'où la Russie est manifestement prête à aller dans l'escalade. Les incidents impliquant des drones à la frontière orientale de la Pologne en témoignent également", a ajouté Friedrich Merz.

De son côté, le ministre allemand de la Défense Boris Pistorius, interrogé après une rencontre avec son homologue ukrainien, a estimé qu'il était "trop tôt pour spéculer publiquement" notamment car "la nature de ces armes nucléaires n'est pas claire". "Nous nous concertons en interne et prenons les mesures qui doivent être prises", a-t-il indiqué.

Sollicité par l' AFP , le BND n'a pas souhaité, comme il le fait généralement, commenter les informations de presse.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré ne pas avoir vu ce rapport de presse, ajoutant qu'il en paraissait beaucoup relatant des faits présumés provenant de "sources inconnues". "Il n'est donc guère utile de les prendre au sérieux", a-t-il dit.

Dans un entretien au quotidien allemand Handelsblatt , le directeur de l'Agence spatiale européenne (ESA), Josef Aschbacher, a qualifié les armes nucléaires dans l'espace de "scénario catastrophe absolu". Il s'agit d'une menace "tout aussi grave qu'une guerre nucléaire sur Terre", a-t-il déclaré au journal. "Nous travaillons tous pour que cela ne se produise jamais", a-t-il ajouté.