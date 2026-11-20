La Russie lance des centaines de drones et missiles sur l'Ukraine après la frappe ukrainienne sur le pont de Crimée

La Russie a visé trois ponts de Kyiv via des missiles dans la nuit de jeudi à vendredi, selon des responsables ukrainiens, qui ont fait état de six morts dans la capitale ukrainienne, tandis que deux autres décès ont été signalés à Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine.

Ces frappes interviennent alors que le président russe, Vladimir Poutine , a promis de riposter après que Kyiv a visé le pont reliant la Russie à la Crimée par le détroit de Kertch pour la troisième fois cette semaine.

Les frappes sur les trois ponts qui enjambent le fleuve Dniepr et relient les deux rives de Kyiv sont les plus importantes depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie en février 2022. Des habitants ont dû se réfugier dans le métro tandis que des explosions ont retenti dans la capitale.

La Russie a également ciblé des infrastructures électriques à travers l'Ukraine, provoquant des pannes de courant généralisées, ont dit des responsables locaux.

Selon l'armée de l'air ukrainienne, la Russie a lancé 84 missiles de croisière lors de cette attaque, dont la quasi-totalité a été détruite, ainsi qu'un nombre indéterminé de missiles balistiques et plus de 400 drones d'attaque.

"Poutine a lancé cette attaque de manière très démonstrative, suite à des réunions peu fructueuses en Chine et à l'échec concret de sa tentative de "redessiner" le monde", a dénoncé le président Volodimir Zelensky sur la messagerie Telegram, faisant référence au sommet à Shenzhen qui a réuni les présidents américain, chinois et russe.

Le président ukrainien a ajouté que la Russie avait également utilisé des missiles à ogives à fragmentation, et que la stratégie mise en oeuvre cette fois-ci était "particulièrement vile", avec des tirs de missiles par groupes, séparés par des pauses de 20 à 30 minutes, afin de rendre plus difficile l'extinction des incendies, le déblaiement des décombres et le rétablissement des services.

Sur Telegram, le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, a déclaré que la Russie avait frappé les ponts Podilsko-Voskresenskyi, Darnytskyi et Pivdennyi. Il a exhorté les habitants à ne pas se rendre au travail en voiture.

Avant la guerre, plus d'un tiers des trois millions d'habitants de Kyiv vivaient sur la rive orientale, dite "rive gauche", du Dniepr, mais la grande majorité travaille sur la rive occidentale ("rive droite"), où se trouvent la plupart des institutions gouvernementales et des entreprises.

Le pont routier et ferroviaire de Crimée est le plus long d'Europe et un symbole de l'annexion en 2014 de cette péninsule ukrainienne par la Russie.

PERTURBATIONS SUR L'EAU ET LE COURANT

Les autorités de Kyiv ont précisé qu'une attaque contre une installation de distribution d'eau avait fait trois morts parmi les employés et que la pression de l'eau avait chuté dans quatre quartiers de la ville. Certains bâtiments pourraient être temporairement privés d'eau.

Le gestionnaire du réseau électrique ukrainien, Ukrenergo, a annoncé des coupures de courant dans les régions occidentales de Lviv, de Transcarpatie et d'Ivano-Frankivsk. A Kyiv, des habitants de cinq districts étaient privés d'électricité, selon le groupe énergétique DTEK.

La compagnie ferroviaire nationale Ukrzaliznytsia a déclaré que des frappes russes avaient endommagé l'infrastructure ferroviaire dans plusieurs régions.

A Lviv, deux personnes ont été tuées et au moins sept autres blessées lors d'une attaque contre la gare de Sknyliv, a déclaré Maksym Kozytskyi, le gouverneur de la région.

Cinq personnes ont également été blessées dans la région de Dnipro, dans le sud-est de l'Ukraine, par un impact de drone sur des immeubles résidentiels, tandis qu'à Kharkiv, la deuxième ville la plus peuplée du pays, on déplore quatre blessés après que des drones russes ont touché un hôpital.

Par ailleurs, l'armée ukrainienne a déclaré vendredi avoir frappé la veille une station de pompage de pétrole russe au Tatarstan, un élément essentiel de l'oléoduc Druzhba. Trois réservoirs ont été endommagés sur le site de Kaleikino, a ajouté l'état-major ukrainien sur Telegram.

Reuters n'a pas pu confirmer dans l'immédiat de manière indépendante toutes ces informations. L'Ukraine et la Russie démentent cibler des civils dans leurs affrontements.

(Valentyn Ogirenko à Kiev et Lina Golovnya à Gdansk ; rédigé par Georgina McCartney et Jekaterīna Golubkova; version française Camille Raynaud et Claude Chendjou)