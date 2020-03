« La Russie fait le pari que la crise du coronavirus est temporaire »

Le coronavirus fait une victime supplémentaire : l'alliance entre l'Opep et la Russie. Le 6 mars, Moscou a refusé de se soumettre aux efforts de réduction de production exigés par l'Arabie saoudite pour enrayer la chute du prix du pétrole. L'objectif de Riyad visait à obtenir une diminution de 1,5 million de barils par jour. Moscou a dit « niet ». Résultat ? L'Arabie saoudite renonce à son tour à réduire ses volumes et offre même à ses clients une remise de 6 à 8 dollars sur le prix du baril. Une guerre commerciale qui nourrit la panique des marchés. Fait exceptionnel : le montant du baril a plongé de 20 dollars en une journée pour se situer aux alentours de 35 dollars.Le Point : Pourquoi l'Arabie saoudite renonce-t-elle finalement à contracter sa production ?Francis Perrin : L'Arabie saoudite n'apprécie pas le « niet » russe et décide de passer d'une stratégie de défense des prix à une stratégie de défense de ses parts de marché. C'est la fin de trois ans de coopération entre les pays de l'Opep et les dix pays non-Opep dont fait partie la Russie.Comment expliquer la décision de la Russie de faire voler en éclats cette coopération ?Le refus de la Russie s'appuie sur trois éléments. D'abord, les compagnies pétrolières russes n'étaient pas favorables à une nouvelle réduction de leur production. Un effort qu'elles ont déjà consenti à plusieurs reprises. Et elles l'ont fait savoir à leurs autorités. Ensuite, Moscou...