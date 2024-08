La Russie exclut des négociations après l'offensive ukrainienne sur son sol

Des soldats ukrainiens de la 24ème brigade mécanisée tirent en direction des positions russes, dans la région ukrainienne de Donetsk le 17 août 2024 ( 24th Mechanized Brigade of of Ukrainian Armed Forces / Handout )

La Russie a exclu lundi toute négociation "à ce stade" avec l'Ukraine après l'offensive transfrontalière, toujours en cours, lancée par Kiev il y a près de deux semaines, tandis que les troupes russes continuent leur progression dans l'est ukrainien.

Dans une guerre de déclarations entre Moscou et Kiev, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a assuré que ses forces "atteignent (leurs) objectifs" dans la région russe de Koursk où elles ont déclenché une opération d'une ampleur sans précédent le 6 août.

Un de ses conseillers, Mykhaïlo Podoliak, avait affirmé vendredi que l'un des objectifs de cette offensive surprise était de forcer le Kremlin à s'asseoir pour des négociations "équitables", et non pas d'occuper durablement les territoires conquis.

Carte montrant les zones où l'armée ukrainienne a avancé dans la région russe de Koursk au 18 août ( AFP / Valentin RAKOVSKY )

"A ce stade, compte tenu de cette aventure, nous ne discuterons pas", a cependant déclaré lundi le conseiller diplomatique du président russe Vladimir Poutine, Iouri Ouchakov, au média russe Shot.

"Pour l'instant, il serait tout à fait inapproprié d'entamer un processus de négociation", a-t-il ajouté.

Les négociations de paix entre Moscou et Kiev sont inexistantes depuis le printemps 2022 et l'échec d'une première série de pourparlers.

La Russie continue d'exiger que l'Ukraine accepte l'annexion d'une partie de son territoire alors que Volodymyr Zelensky estime qu'une paix ne peut être possible que si l'armée russe se retire complètement, y compris de la péninsule de Crimée, annexée par Moscou dès 2014.

Le président ukrainien dit vouloir élaborer d'ici à novembre, date de la présidentielle aux Etats-Unis -- allié vital de Kiev --, un plan qui servirait de base à un futur sommet pour la paix auquel le Kremlin devrait être convié.

- Evacuations forcées -

Si l'offensive ukrainienne dans la région de Koursk a reçu beaucoup d'attention en portant pour la première fois à grande échelle les hostilités sur le sol de l'assaillant, l'épicentre des combats demeure le Donbass, dans l'est de l'Ukraine.

L'armée russe a annoncé lundi y avoir capturé une nouvelle localité "importante", celle de Zalizné, qui comptait quelque 5.000 habitants avant l'invasion russe, dans la région ukrainienne de Donetsk (est).

La prise de Zalizné (Artiomovo en russe) survient alors que les forces russes, plus nombreuses et mieux équipées, se rapprochent aussi de la ville de Pokrovsk, un important noeud logistique.

Après la capture par les forces russes de localités près de Pokrovsk ces derniers jours, le gouverneur régional a annoncé lundi "l'évacuation forcée des familles avec enfants" de cette agglomération qui compte plus de 53.000 habitants, dont près de 4.000 enfants.

Des secouristes déblaient les décombres d'une maison détruite par une frappe à Bilopillya, près de la frontière russe, dans la région ukrainienne de Sumy, le 18 août 2024 ( AFP / Genya SAVILOV )

Selon les autorités ukrainiennes, les frappes russes ont encore tué quatre personnes lors de deux attaques séparées dans des localités situées près de la ligne de front, Toretsk et Zaritchné.

- "Zone tampon" -

"Nous atteignons nos objectifs" dans la région russe de Koursk, a affirmé lundi le président ukrainien, après avoir indiqué la veille que l'offensive de ses troupes visait à "créer une zone tampon" entre la Russie et l'Ukraine.

Elles s'y sont emparées, selon Kiev, de 82 localités et de 1.150 km2 tandis que Moscou, de son côté, affirme régulièrement "repousser" les assauts ukrainiens en profondeur.

Il s'agit de la plus grande opération militaire étrangère sur le sol russe depuis la Seconde Guerre mondiale.

Dimanche, Kiev a affirmé avoir détruit un deuxième pont du côté russe de la frontière, contribuant à réduire les possibilités de renfort ou de retrait du contingent russe stationné au sud de la rivière Seïm.

Les hostilités ont déjà poussé des dizaines de milliers de personnes à évacuer la zone frontalière dans les deux pays.

Les autorités locales russes ont par ailleurs déclaré l'état d'urgence dans la ville de Proletarsk, dans le sud-ouest de la Russie, où une attaque de drones ukrainiens dimanche a provoqué l'incendie de stocks de carburant. Selon le gouverneur régional, 41 pompiers ont été blessés, dont 18 ont dû être hospitalisés, y compris cinq en soins intensifs.

L'incendie sévissait encore lundi et, selon le gouverneur régional, Vassili Goloubev, des moyens supplémentaires ont été dépêchés pour maîtriser l'incendie.

Sur le front diplomatique, le Premier ministre indien Narendra Modi est attendu vendredi en Ukraine où il devrait s'entretenir avec Volodymyr Zelensky, après avoir rencontré Vladimir Poutine début juillet.

Il s'agira de la première visite d'Etat en Ukraine de M. Modi, dont le pays est un proche partenaire de Moscou.

Le Premier ministre chinois Li Qiang se rendra de son côté en Russie et en Bélarus cette semaine sur fond de renforcement de la coopération économique et diplomatique entre Pékin et Moscou.

Malgré son intention de réduire ses dépenses budgétaires au profit de Kiev en 2025, l'Allemagne, deuxième contributeur après les Etats-Unis, a pour sa part assuré lundi rester "pleinement engagé" dans son soutien militaire à l'Ukraine.

Pour compenser cette réduction, Berlin table sur la mise à disposition de l'Ukraine d'un prêt de 50 milliards de dollars garanti par les futurs intérêts produits par les actifs russes gelés.