La Russie et Israël ont alimenté la désinformation sur Ceuta, dit Sanchez

La Russie et Israël ont tous deux diffusé et amplifié des fausses informations concernant l'afflux massif de migrants dans l'enclave espagnole de Ceuta le mois dernier, a déclaré lundi le chef du gouvernement espagnol Pedro Sanchez.
Pedro Sanchez, qui a dit s'appuyer sur le résultat d'une enquête menée par le service diplomatique de l'Union européenne, a ajouté qu'il était "évident" que Moscou et Tel-Aviv avaient profité de la crise pour mettre en difficulté le gouvernement espagnol en raison de la position de Madrid sur les guerres en Ukraine et au Moyen-Orient.
(Rédigé par David Latona et Victoria Waldersee ; version française Tangi Salaün, édité par Benoît Van Overstraeten)
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