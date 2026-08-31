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La Russie et Israël ont alimenté la désinformation sur Ceuta, dit Sanchez
information fournie par Reuters 31/08/2026 à 09:46
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La Russie et Israël ont tous deux diffusé et amplifié des fausses informations concernant l'afflux massif de migrants dans l'enclave espagnole de Ceuta le mois dernier, a déclaré lundi le chef du gouvernement espagnol Pedro Sanchez.

Pedro Sanchez, qui a dit s'appuyer sur le résultat d'une enquête menée par le service diplomatique de l'Union européenne, a ajouté qu'il était "évident" que Moscou et Tel-Aviv avaient profité de la crise pour mettre en difficulté le gouvernement espagnol en raison de la position de Madrid sur les guerres en Ukraine et au Moyen-Orient.

(Rédigé par David Latona et Victoria Waldersee ; version française Tangi Salaün, édité par Benoît Van Overstraeten)

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1 commentaire

  • 10:06

    Quand on est nul c'est toujours la faute des autres.

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