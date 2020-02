Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Russie envisage un sommet avec France, Turquie et Allemagne sur la Syrie Reuters • 21/02/2020 à 11:46









LA RUSSIE ENVISAGE UN SOMMET AVEC FRANCE, TURQUIE ET ALLEMAGNE SUR LA SYRIE MOSCOU (Reuters) - La Russie envisage l'organisation d'un sommet sur la Syrie avec la Turquie, la France et l'Allemagne, a déclaré vendredi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Le président français Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel se sont entretenus par téléphone jeudi avec le président russe Vladimir Poutine pour lui demander de contribuer à faire cesser les combats dans la province syrienne d'Idlib, où ils craignent une grave crise humanitaire. "L'éventualité d'organiser un sommet est en cours de discussion. Il n'y a aucune décision ferme à ce sujet pour l'instant. (Mais) si les quatre dirigeants le jugent nécessaire, nous n'excluons pas la possibilité d'une telle rencontre", a dit Dmitri Peskov à la presse. (Anastasia Teterevleva et Maria Kiselyova; version française Bertrand Boucey)

