Le ministère russe de la Défense a déclaré jeudi que ses forces ont mené dans la nuit de mercredi à jeudi des frappes de drones contre plusieurs cibles en Ukraine.
Deux sous-stations électriques et un navire cargo ont été visés dans la région d'Odessa, tandis que des dépôts de carburant ont été ciblés dans le port de Tchornomorsk, a dit le ministère.
Les forces russes ont également frappé une sous-station électrique dans la ville de Soumy, dans le nord-est de l'Ukraine, a indiqué le ministère.
(Anton Kolodyazhnyy; version française Camille Raynaud)
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