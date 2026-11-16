La Russie dit avoir détruit plus de 1.300 drones ukrainiens, le pont de Crimée touché

Un navire de guerre russe près du pont de Kertch, qui relie la Russie à la Crimée, après une attaque revendiquée par les forces ukrainiennes, le 17 juillet 2023 ( AFP / STRINGER )

La Russie a affirmé lundi avoir détruit 1.336 drones ukrainiens dans la nuit, un nombre remarquablement élevé, et indiqué que le pont stratégique qui relie le territoire russe à la péninsule annexée de Crimée avait été "frappé" par Kiev.

Le maire de Moscou a de son côté indiqué qu'environ 600 drones ukrainiens avaient été lancés vers la région de la capitale dans la nuit, ajoutant que la plupart avaient été interceptés.

Cette vague d'attaques de Kiev intervient alors que la Russie continue de pilonner l'Ukraine en visant notamment les installations énergétiques à l'approche de l'hiver, sur fond de tentatives américaines de relance du jeu diplomatique.

A cet égard, le président russe Vladimir Poutine doit se rendre cette semaine à Shenzhen, dans le sud de la Chine, où il doit rencontrer ses homologues américain et chinois, en marge du sommet de l'APEC.

Le président russe Vladimir Poutine à Moscou, le 12 novembre 2026 ( POOL / Vyacheslav PROKOFYEV )

Ce sera la première rencontre de ce type entre M. Poutine, Donald Trump et Xi Jinping, mais des responsables américains affirment qu'il est peu probable que la guerre en Ukraine soit abordée. Selon la Chine, les trois dirigeants devraient aborder le thème de la "paix mondiale".

Les pourparlers russo-ukrainiens sous médiation américaine pour tenter de mettre fin à la guerre qui dure depuis près de cinq ans ont repris la semaine dernière à Abou Dhabi, donnant des résultats plutôt modestes.

Selon le ministère russe de la Défense, la défense aérienne a intercepté et détruit, dans la nuit, 1.336 drones ukrainiens dans plusieurs régions, y compris celle de Moscou, ainsi qu'au‑dessus de la mer Noire et de la mer d'Azov.

Il s'agit, selon des données du ministère russe compilées par l'AFP, du deuxième plus grand nombre de drones ukrainiens lancés contre la Russie cette année en un seul jour.

pont stratégique

Le ministère a indiqué que des drones avaient été abattus au‑dessus des régions de Tver, Belgorod, Briansk, Koursk, Kalouga, Toula, Riazan, Orel, Voronej, Vladimir, Smolensk, Nijni Novgorod et Rostov, ainsi que dans celle de Krasnodar, dans la région de Moscou et en Crimée.

Image satellite fournie par Maxar Technologies, le 17 juillet 2023, montrant des dommages sur le pont de Kertch, reliant la Russie continentale à la Crimée, après une explosion dont les forces ukrainiennes ont revendiqué la responsabilité ( Satellite image ©2023 Maxar Technologies / - )

Le pont qui relie cette péninsule annexée par Moscou en 2014 a été "frappé" par les forces ukrainienes, a indiqué sur Telegram Sergueï Axionov, le chef des autorités locales nommé par Moscou.

"En conséquence, la circulation sera limitée, vraisemblablement jusqu'en milieu de journée", a-t-il sans préciser si cette frappe avait fait des victimes.

Depuis le début de son offensive à grande échelle en Ukraine en février 2022, la Russie a indiqué à plusieurs reprises que le pont de Crimée avait été visé par des attaques ukrainiennes.

L'ouvrage avait été endommagé par l'explosion d'un camion piégé en octobre 2022 dans une attaque attribuée à Kiev par les autorités russes.

Le pont a également été attaqué par des drones navals ukrainiens en juillet 2023, lui causant des dégâts importants et provoquant la mort de deux civils.

En juin dernier, l'Ukraine a tenté d'isoler la péninsule en frappant les routes d'approvisionnement et les infrastructures énergétiques russes.

La Crimée est particulièrement importante pour le Kremlin : l’armée russe y compte de nombreuses bases et, depuis son annexion en grande pompe en 2014, c'est un symbole politique très fort pour le président russe.

Un immeuble endommagé par une attaque par drone à Tchornomorsk, dans la région d’Odessa, le 15 novembre 2026 en Ukraine ( AFP / Oleksandr GIMANOV )

Les interceptions de drones ukrainiens dans la nuit de lundi à mardi sont intervenues après les frappes ukrainiennes sur une importante usine pétrochimique russe, une raffinerie de pétrole et un site de production militaire, dans le cadre des attaques menées par l'Ukraine en profondeur à l'intérieur du territoire russe.

En Ukraine, les autorités ont fait état d'une "attaque massive" de la Russie contre la région d'Odessa (sud), de frappes dans la région de Zaporijjia (sud) qui ont fait deux morts, ainsi que dans la région de Dnipropetrovsk (centre) causant la mort d'une personne.