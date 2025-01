La Russie dit avoir conquis la ville de Kourakhové dans l'est de l'Ukraine

Des habitants de Kiev un genou à terre à la mémoire des soldats ukrainiens tombés au combat, le 3 janvier 2025 ( AFP / Tetiana DZHAFAROVA )

La Russie a revendiqué lundi la prise de la ville minière de Kourakhové, dans l'est de l'Ukraine, après une bataille de près de trois mois, estimant que sa conquête lui permettra de parvenir au contrôle entier de la région de Donetsk "à un rythme accéléré".

Cette annonce intervient à un moment où les forces ukrainiennes, qui reculent depuis des mois sur le front est, auraient quant à elles lancé une nouvelle offensive dans la région frontalière russe de Koursk, à l'intérieur de laquelle elles sont déployées sur plusieurs centaines de kilomètres carrés depuis le mois d'août.

Chaque camp tente de renforcer ses positions, tandis que les conjectures vont bon train depuis des semaines sur les conditions de futures négociations de paix, du fait du retour à la Maison Blanche le 20 janvier de Donald Trump, qui a promis de rapidement mettre un terme au conflit.

Les Etats-Unis sont le principal fournisseur d'aide à Kiev, cependant que Moscou considère Washington comme son ennemi existentiel.

Sur le front oriental, après des mois de lente mais constante progression, les troupes russes "ont entièrement libéré la ville de Kourakhové, la plus grande agglomération dans le sud-ouest du Donbass", une vaste zone industrielle, a annoncé lundi matin le ministère russe de la Défense.

Kourakhové, qui comptait environ 22.000 habitants avant le conflit, était une position défensive de premier plan pour les militaires ukrainiens dans ce secteur et est située près d'un important gisement de lithium, un minerai rare.

Cette cité se trouve à proximité d'un réservoir d'eau et abrite une centrale électrique à charbon qui a été endommagée par les combats.

Kourakhové est aussi à une trentaine de kilomètres au sud de Pokrovsk, un noeud logistique essentiel pour les militaires ukrainiens menacé par les soldats russes, présents à moins de six kilomètres de là.

- "Rythme accéléré" -

Carte des zones contrôlées par les forces ukrainiennes et russes en Ukraine au 30 décembre 2024 à 18h30 GMT ( AFP / Valentin RAKOVSKY )

La perte de cette ville n'a pas été pour l'heure confirmée par l'armée ukrainienne, qui s'est borné lundi à faire état d'opérations "d'assaut dans la zone urbaine de Kourakhové".

Son état-major a affirmé sur Facebook qu'elle avait "repoussé 27 attaques" dans ce secteur et que des mesures avaient été prises pour "identifier et détruire les groupes d'assaut ennemis".

La carte des combats établie par le blog militaire DeepState, proche de l'armée ukrainienne, fait toutefois apparaître la totalité de cette ville sous contrôle russe.

Le ministère russe de la Défense a estimé que cette conquête permettrait de s'emparer du reste de la région de Donetsk "à un rythme accéléré". Il a aussi revendiqué la prise du hameau de Datchenské, juste au sud de Pokrovsk,

Selon l'armée russe, les forces ukrainiennes avaient fait de Kourakhové une "zone fortifiée avec un réseau développé de positions de tir et de communications souterraines".

La Russie a accéléré ses avancées dans l'est de l'Ukraine, réalisant fin 2024 ses gains les plus significatifs depuis les premières semaines de l'invasion. Mais elle n'est pas arrivée jusqu'ici à effectuer une percée d'envergure et subit, selon Kiev, des pertes abyssales.

- Attaque à Koursk -

Et l'armée russe est à la peine ailleurs. Dans la région de Koursk, après des semaines d'opérations pour en chasser les unités ukrainiennes, elle a annoncé faire face à une contre-attaque.

Une statue endommagée de Lénine dans la ville russe de Sudzha, contrôlée par l'Ukraine, dans la région de Koursk, lors d'une visite dirigée par l'armée ukrainienne, le 16 août 2024 ( AFP / Yan DOBRONOSOV )

Les Ukrainiens y occupent quelques centaines de km2 depuis août, malgré les tentatives de les déloger des troupes russes, épaulées dans ce secteur par des soldats nord-coréens, d'après Kiev.

Les militaires russes assurent avoir repoussé la nouvelle offensive dans cette région, tandis que l'Ukraine est restée largement silencieuse à ce sujet.

L'Ukraine espère des décisions fortes de M. Trump, qui n'a pas fait de propositions concrètes, mais craint aussi une baisse du soutien américain, le président élu ayant critiqué à de nombreuses reprises les milliards de dollars fournis à Kiev.

Le Kremlin a pour sa part rejeté l'idée d'un cessez-le-feu. Il réclame que l'Ukraine dépose les armes, cède quatre régions partiellement occupées par les Russes, en plus de la Crimée annexée en 2014, et renonce à entrer dans l'Otan. Des conditions inacceptables pour Kiev.