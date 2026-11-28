La Russie dit avoir abattu plus de 1.200 drones ukrainiens au cours de la nuit

Les forces de défense aérienne russes ont abattu 1.246 drones ukrainiens dans la nuit, a annoncé samedi le ministère russe de la Défense.

Plus de 400 drones ont été lancés en direction de Moscou dans la nuit de mardi à mercredi, dont 123 ont été abattus à proximité de la capitale russe, a déclaré le maire, Sergueï Sobianine, sur Telegram.

Selon le gouverneur de la région de Briansk, un drone ukrainien a pris pour cible un autobus dans le village de Klimovo, blessant neuf personnes.

Le gouverneur de la région de Samara a fait savoir de son côté que l'Ukraine avait tenté une nouvelle fois d'attaquer des installations industrielles dans la nuit, sans faire ni morts ni blessés.

(Reportage de Reuters ; Version française Elizabeth Pineau)