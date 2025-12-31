La Russie diffuse des images vidéo à l'appui de ses accusations contre Kyiv

Le ministère russe de la Défense a diffusé mercredi une vidéo attestant selon lui d'une attaque de l'Ukraine contre la résidence d'été de Vladimir Poutine, des images montrant notamment un militaire russe au visage dissimulé près des débris d'un drone ukrainien présumé.

Le Kremlin a accusé lundi Kyiv de "terrorisme d'Etat", faisant état d'une attaque présumée de drones dans la nuit de dimanche à lundi contre la résidence d'été de Vladimir Poutine, sur les bords du lac Valdaï, dans l'oblast de Novgorod, à environ 360 kilomètres au nord de Moscou.

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a aussitôt dénoncé des "mensonges" et la France a déclaré mardi qu'après recoupement d'informations avec ses partenaires, "aucune preuve solide" ne corroborait les accusations du Kremlin.

Pressée de fournir des preuves de ce qu'elle dénonce, la Russie a donc rendu publiques mercredi sur Telegram ces images vidéo dont Reuters n'a pu confirmer ni la date ni le lieu.

Le ministère de la Défense affirme que les fragments de drone filmés sur un sol neigeux, dans une zone boisée, proviennent d'un drone ukrainien Chakloun-V porteur d'une charge explosive de six kilos qui n'aurait pas été activée.

On voit également sur la vidéo officielle un briefing sous l'autorité du général de division Alexandre Romanenkov, officier de l'armée de l'air russe, expliquant avec une carte comment l'Ukraine a attaqué la résidence du lac Valdaï, située dans une région forestière.

Il déclare que 91 drones de longue portée ont été tirés des régions ukrainiennes de Soumy et Tchernihiv dans une opération "minutieusement planifiée" qui a été déjouée par la défense anti-aérienne russe. Il ajoute que l'attaque présumée n'a fait ni victime ni dégât.

Sur d'autres images, un homme, présenté comme un habitant de la région de Novgorod et répondant au nom d'Igor Bolchakov, témoigne avoir entendu des tirs de batteries anti-aériennes.

La haute représentante de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, a accusé mercredi Moscou de chercher à "faire dérailler de réels progrès vers la paix".

Ces accusations "infondées" sont "une diversion délibérée", a-t-elle écrit sur X.

