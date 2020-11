Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Russie bute sur la Moldavie, l'Angleterre s'impose contre l'Irlande Reuters • 12/11/2020 à 23:17









La Russie bute sur la Moldavie, l'Angleterre s'impose contre l'Irlande par Samuel Messberg (iDalgo) Ce jeudi se déroulaient trois matchs amicaux nationaux parmi lesquels la Russie, l'Angleterre ou encore les Pays de Galles étaient engagés. Les Russes se déplaçaient en Moldavie pour un derby de l'Europe de l'Est qui s'est soldé sur un match nul 0-0. La Russie affrontera la Turquie dimanche pour assurer sa place de premier de groupe de Ligue des Nations. Les Pays de Galles recevaient eux les Etats-Unis sans Gareth Bale et ont aussi buté sur leurs adversaires pour un score finale de 0-0. L'Angleterre s'est elle imposée contre on voisin irlandais sur le score de 3-0 grâce à des buts de Maguire (18'), Sancho (31') et Calvert-Lewin (56', s.p.). Une victoire qui permet de préparer au mieux le déplacement en Belgique qui aura lieu dimanche pour la Ligue des Nations.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.