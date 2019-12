La Russie au ban du sport mondial

Editorial. Lundi 9 décembre, l'Agence mondiale antidopage a suspendu la Russie des compétitions mondiales pour quatre ans. C'est un coup dur pour un pays qui a fait du sport l'un des instruments de son rayonnement international.

Editorial du « Monde ». Le hasard a voulu que Vladimir Poutine soit à Paris pour des pourparlers avec son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky, sur le conflit du Donbass, le jour même, lundi 9 décembre, où était annoncée la décision de l'Agence mondiale antidopage (AMA) de suspendre la Russie des compétitions sportives mondiales pour quatre ans.

La coïncidence est fortuite, mais les deux événements sont, d'une certaine manière, liés. L'énorme fraude à la lutte antidopage qui a fini par aboutir à la sanction prise par l'AMA remonte aux Jeux olympiques d'hiver de Sotchi, en 2014. Organisés près de sa résidence d'été, les JO de Sotchi devaient, aux yeux de M. Poutine, marquer le retour de la grandeur de la Russie dans la compétition sportive, comme au temps de l'Union soviétique. Pour assurer ce triomphe, révéla plus tard le chef du laboratoire antidopage de Moscou, Grigory Rodchenkov, une opération d'une remarquable sophistication fut mise en place sous la supervision des services secrets pour échanger, la nuit, les échantillons d'urine des athlètes dopés contre des échantillons sains.

Quelques semaines plus tard, le Kremlin annexait la Crimée et lançait une opération militaire en appui des séparatistes prorusses pour prendre le contrôle du Donbass, dans l'est de l'Ukraine. Ces deux événements témoignent, dans des domaines différents, d'une volonté de domination et de dissimulation, accompagnée, si nécessaire, de la violation des normes et des lois internationales.

