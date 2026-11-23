La Russie accuse l'Estonie d'être "sur le point de déclencher une guerre ouverte"

Le ministère russe des Affaires étrangères a accusé lundi l'Estonie, État membre de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (Otan), d'une série d'actions hostiles "sur le point de déclencher une guerre ouverte", après que Tallinn eut annoncé la fermeture de sa frontière terrestre.

L'Estonie prévoit de mettre en oeuvre cette mesure le 1er décembre pour une durée d'au moins six mois, après une tentative d'incendie criminel contre une entreprise estonienne du secteur de la défense, imputée par le gouvernement aux services de sécurité russes. Moscou à nié toute implication dans cette attaque.

Le ministère russe a exposé ses accusations dans un communiqué après avoir convoqué le chargé d’affaires estonien pour lui adresser une protestation officielle concernant la décision de Tallinn.

La Russie a notamment affirmé que l’Estonie avait autorisé l’Ukraine à utiliser "en secret" son espace aérien pour attaquer des cibles russes.

Elle a également accusé l’Estonie de tenter d’entraver la circulation de ses navires de marchandises en mer Baltique, d’interdire le transit de ses céréales et de celles du Bélarus, de vouloir interdire la langue russe et de menacer de fermer son Église orthodoxe.

Le ministère estonien des Affaires étrangères n’a pas répondu à toutes ces allégations, mais a nié, dans un communiqué, autoriser l’utilisation de son territoire pour des opérations militaires ukrainiennes.

Moscou accuse depuis longtemps Tallinn et d’autres Etats baltes membres de l’Otan d’autoriser intentionnellement des drones ukrainiens à utiliser leur espace aérien, ce qu'ils ont nié à plusieurs reprises.

Certains engins ont déjà pénétré ces territoires, mais Kyiv a attribué cela au brouillage des signaux par la Russie.

S’exprimant en Allemagne, à Berlin, le secrétaire général de l’Otan, Mark Rutte, a évoqué la situation en Estonie ainsi que l’incursion, la semaine dernière, de missiles russes en Pologne , et a indiqué que l'alliance disposait de moyens pour répondre.

"En matière militaire, nous évaluerons toujours notre capacité de dissuasion et de défense, et nous procéderons aux ajustements nécessaires", a-t-il précisé.

(Reportage Reuters; Rédigé par Gleb Bryanski; Version française Rihab Latrache, édité par Zhifan Liu)