 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La Russie a tiré un missile hypersonique Orechnik contre l'Ukraine
information fournie par Reuters 09/01/2026 à 07:49

L'armée russe a déclaré vendredi avoir tiré un missile hypersonique Orechnik contre l'Ukraine dans le cadre de frappes massives contre des installations énergétiques et des sites de fabrication de drones au cours de la nuit.

L'armée de l'air ukrainienne a confirmé un tir russe de missile hypersonique de portée intermédiaire.

Ces frappes constituent une riposte à la tentative ukrainienne d'attaque de drones contre une résidence du président russe Vladimir Poutine dans la région de Novgorod, en Russie, fin décembre, a dit le ministère russe de la Défense dans un communiqué.

L'Ukraine qualifie de "mensonge" cette accusation.

L'armée ukrainienne a pour sa part déclaré vendredi que la Russie avait tiré au total 36 missiles et 242 drones contre des infrastructures critiques en Ukraine durant son attaque nocturne.

(Andrew Osborn, version française Bertrand Boucey, édité par Zhifan Liu)

Guerre en Ukraine
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank