La Russie a tiré un missile hypersonique Orechnik contre l'Ukraine

L'armée russe a déclaré vendredi avoir tiré un missile hypersonique Orechnik contre l'Ukraine dans le cadre de frappes massives contre des installations énergétiques et des sites de fabrication de drones au cours de la nuit.

L'armée de l'air ukrainienne a confirmé un tir russe de missile hypersonique de portée intermédiaire.

Ces frappes constituent une riposte à la tentative ukrainienne d'attaque de drones contre une résidence du président russe Vladimir Poutine dans la région de Novgorod, en Russie, fin décembre, a dit le ministère russe de la Défense dans un communiqué.

L'Ukraine qualifie de "mensonge" cette accusation.

L'armée ukrainienne a pour sa part déclaré vendredi que la Russie avait tiré au total 36 missiles et 242 drones contre des infrastructures critiques en Ukraine durant son attaque nocturne.

(Andrew Osborn, version française Bertrand Boucey, édité par Zhifan Liu)