La ruée vers les valeurs refuge continue face au variant Omicron

Les valeurs refuge comme le yen et le franc suisse avançaient encore lundi face à l'euro sur le marché des changes devant les craintes provoquées par le variant de coronavirus Omicron pour l'économie mondiale.

Vers 10H55 GMT (11H55 à Paris), le yen s'appréciait de 0,20% face à l'euro à 128,05 yens et le franc suisse était stable, après cependant avoir touché plus tôt dans la journée un nouveau plus haut en six ans, à 1,0424 franc suisse pour un euro

La tourmente sur les marchés tendait à s'apaiser après des mesures prises par plusieurs pays pour freiner la diffusion d'un nouveau variant, baptisé Omicron par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), qui présente "un risque très élevé" au niveau mondial.

Les investisseurs estimaient aussi que la dangerosité du nouveau variant n'était pas encore prouvée.

"La bonne nouvelle est que l'OMS a indiqué que les symptômes liés à l'omicron étaient pour l'instant plutôt "légers", remarque Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank.

"Les implications financières pourraient donc être moins grave qu'attendu", reprend-elle.

Après avoir gagné près de 1% face au billet vert vendredi, l'euro perdait un peu du terrain face au dollar, lâchant 0,31% à 1,1282 dollar.

Le bitcoin profitait également du rebond général des marchés: il s'appréciait de 1,63% face à 57.258 dollars, après une hausse marqué dimanche (+3,14%).

--------------------------------------