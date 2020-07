Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Roma surprise à domicile par l'Udinese Reuters • 03/07/2020 à 00:50









La Roma surprise à domicile par l'Udinese par Matthieu Cointe (iDalgo) L'AS Roma tombe pour la deuxième fois de suite. Après sa défaite dimanche dernier à Milan (2-0), l'équipe de Paulo Fonseca s'est encore inclinée, à domicile cette fois, contre l'Udinese pour le compte de la 29ème journée de Serie A (0-2). Kevin Lasagna a ouvert le score dans le premier quart d'heure, alors que Diego Perotti a reçu un carton rouge direct à la demi-heure de jeu. Réduits à dix, les Romains ont concédé un but d'Ilija Nestorovski en fin de seconde période. 5ème au classement, la Roma reste à portée du Napoli avec 3 points d'avance sur les protégés de Gennaro Gattuso. 16ème avant la rencontre, l'Udinese grimpe à la 14ème place et pointe désormais à 6 longueurs de la zone de relégation.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.