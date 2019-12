So Foot • 12/12/2019 à 22:55

La Roma passe en tremblant, Gladbach au tapis

Derniers frissons en poules de C3 et derniers qualifiés pour les 16es de finale : l'Istanbul Ba?ak?ehir a réussi l'exploit de braquer et d'éliminer le Borussia Mönchengladbach (1-2) sur sa pelouse. L'une des seules surprises de la soirée. L'AS Rome s'est qualifiée tant bien que mal en faisant match nul contre Wolfsberger (2-2), le FC Porto s'est payé Feyenoord (3-2) et Manchester United a fait le spectacle contre Alkmaar (4-0). Diogo Jota a lui réussi le hat-trick le plus rapide de l'histoire de la C3 en marquant trois fois en douze minutes avec Wolverhampton contre Be?ikta? (4-0). C'est aussi la fête à Braga et à Ludogorets, qui rallient les 16es au milieu des grands.

Groupe G

FC Porto 3-2 Feyenoord

Glasgow Rangers 1-1 Young Boys Berne

Groupe

Qui pouvait s'attendre à une première période à moins de 8 buts entre les flamboyants Dragons de Porto et Feyenoord ? Personne, sauf qu'un deuxième acte du même acabit n'aurait pas été de trop. Qu'à cela ne tienne, Portugais et Néerlandais ont fait le show avant la pause avec cinq buts de haute volée, avant que les locaux ne gèrent le résultat et le qualif'. Sergio Conceição te salue, Dick Advocaat.