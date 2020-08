La Roma fait casquer la Juve

Face à une Roma assurée de sa cinquième place au coup d'envoi, la Juve n'a même pas jugé bon de se rassurer avant son 8e de finale retour de C1 contre Lyon, dans une semaine. Pire : elle a trouvé le moyen de concéder une défaite sèche et d'encaisser 3 buts après avoir ouvert le score. Quant à ses lancinantes lacunes dans le jeu, elles n'ont pas disparu, bien au contraire. Triste fin de championnat pour un champion décidément bien pâle.

Juventus 1-3 Roma

Sarri inquiet de l'état forme

L'histoire aurait été belle. Elle aurait été une ode à la pugnacité, à la persévérance, à la résilience. 36minute : suite à un corner de la Roma repoussé par Szcz?sny, Riccardo Calafiori arme sa volée à hauteur de hanche et envoie une émeraude d'une pureté absolue dans la lucarne adverse. Il y a un peu moins de deux ans, le jeune louveteau alors âgé de 16 piges était pourtant donné perdu pour le football, brisé par une infâme blessure qui lui avait rompu tous les ligaments du genou. 22 mois plus tard, Calafiori ne s'est pas contenté de réapprendre à marcher : le voilà qui croit marquer pour son premier match avec les pros, en Serie A, face à la grande Juventus de Turin. Quelques secondes de pure extase... que l'arbitre central anéantit brutalement : son assistant lui a signalé que le corner avait franchi la ligne de but et n'est donc pas valide. Douche froide pour Calafiori. Mais comme ce gamin est visiblement fait d'un autre bois, il ne lui faut pas plus de huit minutes pour se remettre en selle et repartir de plus belle alors que le score est de 1-1 : crochet sur Danilo dans la surface, penalty provoqué, 2-1 pour la Roma, qui ne sera plus rattrapée, et accentuera même son avance. Merci pour ce moment, Riccardo.