information fournie par So Foot • 29/04/2023 à 22:30

La Roma et Milan se musellent au finish

Dans une rencontre au parfum de coupe d'Europe ce samedi soir à l'Olimpico, la Roma et Milan se sont quittés sur un nul (1-1). Le tout dans le temps additionnel.

AS Roma 1-1 AC Milan

Buts : Abraham (90 e +4) pour la Louve // Saelemaekers (90 e +6) pour les Rossoneri

Toujours en lice en compétition européenne, la Roma et Milan se donnaient rendez-vous ce samedi après-midi pour préparer l’avenir et, surtout, marquer le coup dans la course effrénée à la Ligue des champions. À égalité de points avant la rencontre, les deux écuries ne sont finalement pas parvenues à creuser l’écart avec leur adversaire du jour, dans un match où tout s’est joué dans les ultimes secondes.…

Tristan Pubert pour SOFOOT.com