La Roma et la Juve se neutralisent dans un choc haletant

Dans ce duel de Serie A au parfum d'Europe, la Roma et la Juve se sont rendus coup pour coup. Mais aucune des deux équipes n'est parvenue à prendre le dessus sur l'autre (1-1), malgré les nombreuses occasions de chaque côté.

AS Roma 1-1 Juventus

Buts : Lukaku (15 e ) pour les Giallorossi // Bremer (31 e ) pour les Bianconeri

Alors qu’on s’attendait à une attaque-défense entre une Roma entreprenante et une Juve pragmatique, les deux équipes ont délivré un charmant spectacle. Au terme d’un match ouvert rythmé durant lequel les deux squadre ont alterné les temps forts, les Giallorossi et les Bianconeri se quittent bons amis (1-1) . Un résultat qui n’arrange pas vraiment les affaires romaines et turinoises. La Louve avait l’occasion de revenir à deux longueurs de Bologna, mais pourrait surtout voir l’Atalanta recoller en cas de succès demain à Salerne. De son côté, la Vieille Dame reste troisième et ne profite pas du faux pas du Milan plus tôt dans la soirée.…

Par Tristan Pubert pour SOFOOT.com