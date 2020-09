La Roma entoile la Juve

Assoupie en première période et menée par une Roma léthale en contre, la Juve, pourtant réduite à dix suite à l'expulsion de Rabiot, a su limiter les dégâts, en arrachant le nul grâce à un pion salvateur de Ronaldo.

AS Roma 2-2 Juventus

Problèmes en formation

Ce dimanche soir, le score a quelque chose de trompeur. Si on a vu quatre pions marqués à l'Olimpico, la Juve, tactiquement fragile, n'aura pas impressionné. La Roma, léthale en contre, mais en supériorité numérique une bonne partie de la seconde période, aura déçue de par ses excès de frilosité. Moralité? On ne s'est pas ennuyé, mais on ne s'est jamais enthousiasmé, au bout d'un sommet de la Serie A qu'on espérait plus escarpé.Malgré la prometteuse entame de saison des siens face à la Sampdoria la semaine dernière, Andrea Pirlo fait bizarrement le choix de repasser à quatre derrière. La Juve, disposée dans une formation en 4-4-2, semble tout de suite accuser le coup : Cuadrado zone bien trop bas sur le pré, Ramsey se dessèche sur son coté gauche et Bonucci, qu'on sait bien plus à l'aise dans une défense à trois, n'ose pas la moindre passe verticale pour ses attaquants. Pas brillante mais beaucoup mieux en place, la Roma prend ses aises, dans le sillage d'un Spinazzola intenable sur son coté gauche. C'est néanmoins Mkhitaryan qui est d'abord tout prêt d'ouvrir la marque: lancé en contre, l'Arménien efface Bonucci dans la surface mais gâche son face à face, qu'il envoie au chaud dans la niche de Szczesny. Pas grave : Rabiot a les mains baladeuses ce dimanche et contre du bras un tir de Veretout à la demi-heure de jeu. Penalty. L'ex Stéphanois se fait justice lui-même et la Vieille Dame se retrouve assez logiquement menée.