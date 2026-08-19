La Roma donne sa chance à une pépite

La Roma donne sa chance à une pépite

Mora à la Roma. Rodrigo Mora, qui patinait après avoir été vite identifié comme l’un des cadors de la génération 2007 déjà relevée (Lamine Yamal, Ayyoub Bouaddi, Franco Mastantuono, Estêvão, …), change d’air et quitte Porto.

En 2024-2025, ses 10 buts et 4 passes décisives en championnat, à 17 ans, ont contribué à ce statut de phénomène en devenir. Sa nouvelle destination ? L’AS Roma, contre environ 25 millions d’euros sec , rapporte le Corriere dello Sport .…

NB pour SOFOOT.com