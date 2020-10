Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Roma à la parade, première victoire pour l'Udinese Reuters • 18/10/2020 à 23:50









La Roma à la parade, première victoire pour l'Udinese par Adonis Vesin (iDalgo) La Roma n'est pas décrochée. Contre Benevento (5-2), Edin Dzeko (35e, 77e) et Mkhitaryan (deux passes décisives) ont porté la Louve pour revenir à cinq points du Milan AC (7 contre 12). Pedro (31e), Veretout (pen, 49e) et Perez (89e) ont également trouvé le chemin des filets, comme leurs adversaires Caprari (5e) et Lapadula (55e). La formation de Pippo Inzaghi pointe à présent à la dixième position. De son côté, l'Udinese a décroché son premier succès de la saison. Hernani a ouvert le score pour Parme (26e) mais Samir et un contre son camp de Iacoponi ont mis le club du Frioul aux commandes. Le Français Yann Karamoh a égalisé avant que Pussetto n'offre trois points au nouveau 17e de Serie A.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.