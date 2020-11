Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Rochelle s'impose à Pau Reuters • 01/11/2020 à 19:52









par Samuel Messberg (iDalgo) La Rochelle se déplaçait à Pau pour le compte de la septième journée de Top 14. Les Rochelais se sont imposés 35-24 face aux Palois qui ont surtout été mis très en difficulté lors de la première mi-temps étant mené de 30 points après 40 minutes. Lors de la seconde période, la Selection Paloise est revenue avec de meilleurs intentions et y ont tout de même inscrit 21 de leurs 24 points. Au classement La Rochelle prend la seconde place et n'a qu'un point de retard sur l'ASM Clermont alors que la Selection Paloise est sixième. Les locaux se déplaceront sur la pelouse du Racing 92 la semaine prochaine alors que les vainqueurs du jour recevront Clermont.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.