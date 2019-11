La Rochelle : garder un phare seul et... sans son portable

« C'est comme un rêve de gosse, un tour de manège pour adulte », s'enthousiasme Stéphane dans le bateau pneumatique qui le ramène sur la terre ferme. Durant vingt-quatre heures, ce militaire de carrière venu spécialement de Paris a officié comme gardien de phare au large de La Rochelle. Cette robinsonnade inédite est offerte depuis fin octobre à 200 volontaires et à une cinquantaine d'artistes par Phare du bout du monde.Cette association est dédiée au phare du même nom, construit en l'an 2000 face à la cité maritime. Ce monument octogonal en bois et en zinc, suspendu sur les flots, est une copie conforme de l'original bâti en 1998 sur l'île des Etats, non loin du cap Horn, en Argentine. André Bronner, président de l'association rochelaise, est à l'origine de cette escapade insolite programmée jusqu'à l'automne 2020 : « C'est une façon de célébrer les 20 ans du phare et une opportunité pour les participants de s'évader, de laisser libre cours à leur imaginaire. »Phare du bout du monde n'a fixé que deux règles aux volontaires : adhérer à l'association pour financer cette aventure et, surtout, délaisser, le temps de ce gardiennage, tous leurs objets connectés. « Pas de téléphone portable, rien qui puisse les relier au monde, explique Claire Montenay, chargée de mission de l'association. Sinon, ils ne déconnecteraient pas de leur quotidien ou de leur confort. »Méditation sur la coursivePour seuls équipements, les gardiens d'un jour peuvent compter sur un lit de camp, un hamac, une table et des toilettes sèches. Pas d'eau courante, mais l'électricité solaire pour s'éclairer. Quinzième gardien à embarquer sur le phare, Stéphane a, lui, préféré utiliser des bougies. « J'avais tout prévu, même un réchaud et de la corde. Mais rien ne m'a manqué à part ma femme, sourit-il. Nous avons perdu le sens de l'essentiel. »Durant vingt-quatre heures, le quinquagénaire a beaucoup ...