Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Rochelle domine Toulon Reuters • 22/02/2020 à 17:44









La Rochelle domine Toulon par Matthieu Cointe (iDalgo) Le Stade Rochelais a remporté son choc du week-end dans le match d'ouverture de la 16e journée du Top 14 contre Toulon. Devant leur public, les Maritimes se sont imposés 17 à 12 dans un match disputé et s'emparent de la troisième place du championnat, avec un point d'avance leur adversaire du jour. Arthur Retière a inscrit le seul essai de la partie en seconde période, alors que Jules Plisson et Kerr-Barlow avaient donné l'avantage à la Rochelle sur des pénalités. Impeccable au pied, Anthony Belleau, auteur d'un 4/4, a maintenu son équipe à flot, mais les deux cartons jaunes reçus par Lakafia et Isa ont plombé les espoirs toulonnais. Le RCT repart avec le bonus défensif et concède une deuxième défaite en trois matchs de Top 14. Toulon est 4e au classement, avec cinq points d'avance sur Montpellier, 7e.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.